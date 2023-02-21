Yalova'ya taksi ile uyuşturucu getiren şüpheli gözaltına alındı

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YALOVA (AA) - İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli, bindiği taksiye düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E'nin ticari taksi ile İstanbul'dan Çınarcık ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Çınarcık'a bağlı Koru beldesinde durdurulan takside arama yapan ekipler, satışa hazır 9 paket halinde toplam 55 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.A, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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