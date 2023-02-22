Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen planlı operasyon sonucu bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan A.A.M. ve S.P.M'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde ve bu kişilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda, özel hazırlanarak saklanmış 8 kilitli poşetin içinde toplam 92,5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Ayrıca, uyuşturucu satın aldıkları tespit edilen S.Y. ve B.Ç'yi de 16,54 gram metamfetaminle yakalayan ekipler, bu kişiler hakkında adli işlem başlattı.

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