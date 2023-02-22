Yalova'da jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği eğitimi veriliyor

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YALOVA (AA) - İçişleri Bakanlığı'nın "Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Yalova'da jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği eğitimleri verilmeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, jandarma trafik ekipleri il genelinde öğrenci, vatandaş, huzurevi, engelli bakım merkezleri ve okul servislerine yönelik trafik güvenliği eğitimi vermeye devam ediyor.



Ekipler, 21 Şubat 2023 günü başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar 215 öğrenciye trafik dedektifleri, 95 vatandaşa tarım araçlarının güvenli kullanımı, 13 okul servisi sürücüsü ile huzurevi ve engelli bakım merkezlerinde kalan 47 kişiye trafik güvenliği eğitimi verdi.

Trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarda trafik kültürünün oluşturulması, trafik kazaları ile kazalarda yaşanan ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla eğitimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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