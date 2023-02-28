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Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 25 olarak ölçüldü

AA

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 25 olarak ölçüldü

YALOVA (AA) - Yalova'nın günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda yüzde 9'a kadar inen su seviyesi son yağışlarla yüzde 25'e yükseldi.

Yıllık 36 milyon metreküp kapasitesiyle kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı, 2023 yılına kuraklık nedeniyle yüzde 9 doluluk oranıyla girdi.

Geçen yıl aynı dönemde yüzde 87 dolulukta olan ve kapaklarını açmak durumunda kalan barajdaki su seviyesi, son dönemde kar ve yağmur yağışıyla yüzde 25'e kadar yükseldi.

Su seviyesiyle ilgili barajda açıklama yapan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 2014 yılında yapılan Kurtköy hattından baraja yıllık 7 milyon metreküp su geldiğini ifade etti.

Kurtköy hattıyla 37 milyon metreküp suyu baraj havzasında topladıklarını belirten Tutuk, "Barajımız 12. ayda yüzde 9'a kadar düşmüştü. Ocak ayında yağan karla birlikte şu an yüzde 25 seviyesine yükselmiş durumda. Yüzde 25 seviyesine yükselmek yüzde 9'dan sonra kulağımıza hoş geliyor ama yüzde 75 baraj boş şu an. Tedbirlerimizi elimizden bırakmayacağız. Halk ve belediye olarak bütün tedbirlerimizi almak durumundayız. Ek bir göletimiz olan Ortaburun göletimiz var. 2 milyon metreküp suyumuz hazır. Bu suyu direkt Çınarcık depolarına vermeyi düşünüyoruz. Şu an vermedik. İhtiyaç duyduğumuz anda Çınarcık hattını ayırıp Ortaburun göletini Çınarcık'a bağlayacağız. Çınarcık'ın tek başına 6 ay suyunu karşılayabilecek bir göletimiz var." diye konuştu.

15 Mayıs 2023 itibariyle barajın yağışlarla birlikte dolacağını düşündüklerini kaydeden Tutuk, barajın dolmaması durumunda ise su kesintilerinin yaşanabileceğini söyledi.

Yapımı planlanan Çağlayan Barajı (Gökçe 2) hakkında da bilgi veren Tutuk, şunları kaydetti:

"Barajın projesi çiziliyor, zemin etütleri başlayacak. Barajı besleyen ana dere olan Selimandra üzerinde Gökçe 2 Barajı 5 yıllık yatırım planına alındı. Bunun yanında Altınova tarafında Karadere Barajı da yapılacak. Karadere, Göçke 2 ve Kurtköy devülasyonu desteğiyle Yalova'nın 100 yıl suya ihtiyacı olmaz. Bu adımların hepsi atıldı. Fakat son 63 yılın en kurak sezonunu da yaşadığımız için bir problemle karşı karşıyayız. Tüm ülkemizde olduğu gibi Yalova da bu kuraklıktan çok ciddi etkileniyor. Barajımızın bu aylarda normalde kapakları açık olması gerekiyordu. Fakat şu an yüzde 25 seviyesine sevinmiş gibi yapıyoruz. Aslında yüzde 75'in de boş olduğunu söylüyorum."

Kayıp kaçak oranının önüne geçmek için de 500 milyon liralık ana isale hattının değişimi başlattıklarına dikkati çeken Tutuk, yüzde 10'u tamamlanan çalışmanın 18 ayda bitirilerek teslim edileceğini anlattı.

Ana isale hattında yüzde 20 kaçak bulunduğunu ve bunun baraj suyunun yüzde 20'sinin boşa akması anlamına geldiğini aktaran Tutuk, şöyle devam etti:

"Bunun önüne geçtiğimiz zaman otomatikman baraj suyunun yüzde 20'sini koruma altına almış olacağız. İkinci aşama şehir içi içme suyu hatlarının değişimi. Bunu da ana isale hattı bittikten sonra 2025 yılında değişimini öngörüyoruz. Orada da yaklaşık yüzde 30 kaçak var. Bunların önüne geçtiğimiz, ikinci barajı yaptığımız zaman Allah'ın izniyle Yalova'da su sorunumuz kalmayacak ama ana isale hattı çok önemli. 1999 depreminde 26 yerden kırılmış, parçalanmış bir hat. Ne yaparsak yapalım yüzde 20 kaçağın altına düşüremiyoruz. 40 milyon metreküplük barajın yüzde 20'si 8 milyon metreküp demek. 8 milyon metreküp su şu an barajda olsa zaten baraj yüzde 50 olurdu. Bunları da konuşmuyor olurduk."

Vatandaşların suyu tasarruflu kullanması gerektiği uyarısında da bulunan Tutuk, acil bir durum olması halinde hazır bekletilen 14 su kuyusunun da devreye alınabileceğini sözlerine ekledi.

Açıklamaya, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir ve DSİ yetkilileri de katıldı.

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