Yalova'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

YALOVA (AA) - Yalova'da, jandarma ekiplerinin il genelinde düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma yürüttü.
Yalova merkez, Altınova ve Çınarcık ilçelerindeki operasyonlarda 73 gram metamfetamin, 7 bin 920 adet dolu makaron, 25 gram kubar esrar, 3 dedektör, 6 muhtelif kazı malzemesi ve 11 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.