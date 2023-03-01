Yalova'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da, jandarma ekiplerinin il genelinde düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma yürüttü.

Yalova merkez, Altınova ve Çınarcık ilçelerindeki operasyonlarda 73 gram metamfetamin, 7 bin 920 adet dolu makaron, 25 gram kubar esrar, 3 dedektör, 6 muhtelif kazı malzemesi ve 11 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.