Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'tan kentsel dönüşüm çağrısı

YALOVA (AA) - Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, vatandaşlara kentteki kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Hatay'da yürütülen çalışmaları takip eden Tutuk, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

1999 Marmara Depremi'nde benzer acıyı yaşayan Yalovalılara çağrıda bulunan Tutuk, "Gelin bu dönüşüme destek verin. Aradan geçen yıllar sonra 5 kata yine 5 katlı, 6 katlı binanın yerine yine 6 katlı bina yapılabilmesinin önünü açtık. Vatandaşlarımız duyarlı olsun. Kentsel dönüşüm için bize destek versin." dedi.

Büyük yıkıma yol açan depremlerden herkesin ders çıkarması gerektiğini dile getiren Tutuk, şöyle konuştu:

"1999'dan önce yapılmış 5-6 katlı binalarımızın bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor çünkü onlar 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış, hazır beton olmayan, radyan temeli olmayan binalar. Burada Hatay'da yüzde 99'u 1999'dan önce yapılmış eski binalar yıkılmış. Vatandaşlarımız dönüşüm için adım atsınlar. Kendilerine bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. O nedenle buradan çağrıda bulunuyorum. Aynı acıları tekrar yaşamamak için gelin eski binaları dönüştürelim."

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