AK Parti Yalova İl Başkanı Bağatar, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

YALOVA (AA) - AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bağatar, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği toplantıda, 5 yıllık görev süresinde birlikte görev aldığı teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Muğlim Bağatar yaptığı açıklamada, "2023 seçimleriyle alakalı olarak da sayın cumhurbaşkanımızın müsaadesiyle, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, Koordinatörümüz, Teşkilat Başkan Yardımcımız Halis Dalkılıç, Oğuzhan Kaya’nın uygun görüşleri neticesinde bugün 5 yıldır devam ettirdiğim il başkanlığı görevimizi istifa ediyorum. İnşallah başka bir arkadaşımıza devredeceğiz. Ben bütün arkadaşlarımın bu görevi layıkıyla yapabileceğine eminim. İnşallah ben de önümüzdeki süreçte milletvekili aday adayı olarak Yalova'ya, ülkemize, partimize hizmet etmek için aday olmayı düşünmekteyim." diye konuştu.

Kendin sonra gelecek yönetime de başarılar dileyen Bağatar şunları kaydetti:



"İnşallah benden sonra da genel merkezimiz çok sağlıklı bir karar verecektir. Her kim olursa olsun biz de her zaman olduğu gibi teşkilatımızın emrindeyiz. Sayılı zaman çok çabuk geçiyor. Bana da, beraber görev yaptığım arkadaşlarıma da sorsanız emin olun anlayamadık. Mutlaka her görev kutsaldır, bir önemi vardır. İnşallah ben de önümüzdeki süreçte milletvekili aday adayı olarak Yalova'ya, ülkemize, partimize hizmet etmek için aday olmayı düşünmekteyim."

Toplantıya, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek'in yanı sıra partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.