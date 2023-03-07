Yalovalı kadın girişimci kuru meyve üretiminde Sırbistan'a ihracata başladı

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YALOVA (AA) - Yalova'da kuru meyve sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimci, kentin coğrafi tescilli ürünleri kivi ve aronyanın aralarında olduğu 19 çeşitle iç pazarın ardından yurt dışına açıldı.

Uzun yıllar iş güvenliği uzmanlığı görevinde bulunan 36 yaşındaki bilişim sistemleri mühendisi Nazlı Uslu, gıda sektörüne yönelmeye karar vererek araştırmalar yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle üretime başlayan Uslu, bölgedeki seralardan temin ettiği meyveleri Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde kurutarak yurt içine ve Sırbistan'a pazarlıyor.

Uslu, AA muhabirine, 3 kız çocuğu annesi olduğunu ve onların doğal beslenmesini sağlamak için bu alana ilgi duyduğunu söyledi.

Gıdaya ihtiyacın hiç bitmeyeceği düşüncesiyle yaklaşık 2 yıl araştırmalar yaparak kuru meyve üretiminde karar kıldığını belirten Uslu, ilk başvurduğu kurum olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden büyük destek gördüğünü kaydetti.

Uslu, meyveleri kurutmasının yanında çayını, tozunu imal etmeye başladığını aktardı.

İşini büyütmek ve üretim hattını artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurduğunu bildiren Uslu, "Ürün çeşitliliğinde Yalova'mızda coğrafi işaretli ürünler ile başladık. Kivi ve aronya haricinde 17 çeşit ürünü üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Nazlı Uslu, bölgedeki çiftçilerden de meyve temin ettiğini, yıllık üretiminin 1000 ton olduğunu dile getirdi.

Sırbistan'a ihracata başladığını anlatan Uslu, Bosna Hersek, İran, Fransa ve İngiltere'den bazı firmalarla görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Uslu, meyvelerin soyma, dilimleme ve kurutma işlemlerinin bazen gece geç saatlere kadar sürdüğünü, bu konuda ailesinden büyük destek gördüğünü sözlerine ekledi.

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