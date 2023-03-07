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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Valisi Erol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AA

Yalova Valisi Erol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana tüm dünyada bir farkındalık oluşturmak için 8 Mart tarihinin "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Toplumun yapı taşı, aile kurumunun mimarı kadınların gerek ailesi gerekse toplum için gösterdikleri fedakarlıklarla hayatın her alanında etkin bir şekilde yer aldığını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Özellikle bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde kadın hem toplumun, hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. O, bir anne olarak, bir eş olarak ya da bir evlat olarak evini çekip çevirdiği kadar, toplumu şekillendirmiş, toplumu iyiliğe dönüştürmüş, ülkeye istikamet çizmiş kutsal bir varlıktır. Biliriz ki kadın mutlu olduğu sürece içinde yaşadığı toplumu mutlu etmiştir. Kadın huzurlu olduğu sürece, toplumu, huzurun merkezi haline getirmiştir. Kadın umut içindeyse o toplum geleceğine umutla bakmıştır ve kadın ışık olduğu sürece toplum, o ışığın aydınlığında yürüyebilmiştir.

Bütün ödev sorumluluk ve yükümlülüklerin paylaşıldığı, sevginin egemen olduğu, kadınlarımızın değer gördüğü bir toplumu, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla beraber tekrar inşa etmek ümidiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yüce Türk milletinin ulaştığı çağdaşlık seviyesinde Türk kadınının saygın katkılarını bir kez daha şükranla ifade ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."


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