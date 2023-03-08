Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel'in kızının cenazesi defnedildi

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YALOVA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kızı Duyşen Kuş'un cenazesi Yalova'da toprağa verildi.

Bir süredir kanser hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kaybeden 39 yaşındaki bir çocuk annesi Kuş için tören düzenlendi.



Merkez Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.



Törene Özcan Özel ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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