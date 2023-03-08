Depremde yakınlarını kaybeden çift Yalova'da dünyaevine girdi

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YALOVA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Hatay'da yakalanan ve yakınlarını kaybeden çift, Yalova'da dünyaevine girdi.



Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde anne, baba ve kardeşini kaybeden Fatih Muhammed Sakin ile ağabeyi, yengesi, 2 yaşındaki yeğeni vefat eden ve enkaz altından sağ kurtarılan Çağla Çayırcı, deprem sonrası Yalova'ya geldi.

KYK Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen nişanlı çift, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un kıydığı nikahla dünyaevine girdi.

Yakınlarını kaybeden çiftin buruk gününde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ile salona gelen davetliler, duygu dolu anlar yaşadı.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Tutuk, evlilik cüzdanını geline, nikah imzalarının atıldığı kalemi ise damada hediye etti.

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