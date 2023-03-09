Kick boks Türkiye 3'üncüsü Halit Sincar, Çınarcık Belediye Başkanı Soyer’i ziyaret etti

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçe Belediye Başkanı Numan Soyer, Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan Halit Sincar'ı makamında kabul etti.
Soyer'i, antrenörü İsmail Necdet Köken ile ziyaret eden Çınarcık Carbon Fitness Kick Boks Takımı sporcusu Sincar, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Sincar, şampiyonada low kick branşında yarıştığını ve ağır sıklette Türkiye 3'üncüsü olduğunu söyledi.
Çınarcık Belediyesi olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Soyer de Sincar'ı başarısından dolayı kutladı.