Yalova'da engelli bireylere sıfır atık ve tasarruf eğitimi veriliyor

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YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından engelli bireylere sıfır atık ve tasarruf konularında eğitim verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Engelsiz Kafe'de istihdam edilen özel bireylere yönelik eğitimler verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hem farkındalık oluşturmak hem de sıfır atığın hayatımızda ne denli önemli olduğunu vurgulamak amacıyla, doğal kaynakların korunması, atık yönetimi, atıkların geri dönüşümü, su kullanımı ve tasarrufu gibi konularda özel bireylerimize farkındalık eğitimi verdik. Yapmış olduğumuz eğitimlerde özel bireylerimizle hem eğlendik hem de öğrendik." ifadesi kullanıldı.

Eğitimlerin mart ayı sonuna kadar devam etmesinin planlandığı aktarıldı.

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