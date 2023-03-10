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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'dan deprem bölgesine itfaiye personeli desteği

AA

Yalova'dan deprem bölgesine itfaiye personeli desteği

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illere personel desteğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge illerine yardımların yanı sıra ekip desteği de sunuluyor.

Bu kapsamda daha önce 4 itfaiye ekibini farklı illerde görev yapmak üzere gönderen belediye, 5'inci ekibi ise Gaziantep'e uğurladı.

Gaziantep'teki 4'üncü ekibe dahil edilen personelin, başta yangın olmak üzere oluşabilecek olumsuzluklara karşı görev alacağı belirtildi.

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