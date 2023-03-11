Altınova'da anaokulu öğrencilerine deprem ve yangın eğitimi verildi

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Belediye İtfaiye Amirliği ekiplerince Subaşı Ayhan Çahit Gülan Kızılay Anaokulundan 30 öğrenci ve öğretmenlerine uygulamalı deprem ve yangın eğitimi verildi.



Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçedeki öğrencilere eğitimler vermeye devam ediyor. Minik öğrenciler, itfaiyeci üniformaları giyerek hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Subaşı Ayhan Çahit Gülan Kızılay Anaokulu öğrencilerine verilen uygulamalı eğitimde, acil durum 112 ihbar numarası, itfaiye olayları, yangın, deprem anında neler yapacakları öğretildi.



İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe merkezine, köylere, işletmelere, kurumlara ve öğrencilere yönelik eğitimlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.



Çavuşoğlu, "Minik kahramanlarımıza, öğrencimize itfaiye olaylarına müdahale, 112 Acil Durum numarasına ihbar detayları, doğal afetlerde, deprem anında, yangın anında neler yapılmasını gerektiğini, bina ve okul tahliyesi, toplanma alanın önemini, öğrencilerimize minik tatbikatlar yaparak öğretiyoruz. İtfaiyeciliği gelecek nesillere aktarmak için öğrencilere mesleğimizin detaylarını öğretiyoruz. Onlar burada hem itfaiyeciliği öğreniyor hem eğleniyorlar hem de keyifli zaman geçiriyorlar. İtfaiyecilik mesleğini öğreniyorlar." diye konuştu.

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