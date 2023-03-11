Öğretim görevlisinin çevrim içi derste depremle ilgili dezenformasyon içerikli sözlerine soruşturma

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova Üniversitesi, çevrim içi gerçekleştirdiği ders sırasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle ilgili dezenformasyon içerikli ifadeler kullandığı iddia edilen öğretim görevlisi hakkında idari soruşturma başlattı.

Rektörlükten, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çiğdem K'nin sosyal medyada da paylaşılan ders görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, öğretim görevlisinin 10 Mart günü çevrim içi ders yaptığı belirtilerek, "Derste 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için devletin yardımda bulunmadığını ifade ettiği dezenformasyon içeren sözleri nedeniyle öğretim elemanı hakkında kurum içi soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.