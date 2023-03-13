YALOVA (AA) - Yalova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemine iliştin konuşmayı yapan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ebru Ünal, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı acil şifa diledi.



Ünal, "Allah bu günleri bir daha yaşatmasın. İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişini kutlamak ve mili şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. İstiklal Marşı'nı anlamak çın onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve onu bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.



Açılış konuşması sonrası okullar arası "İstiklal Marşını Güzel Okuma" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Muammer Erol tarafından verildi.



Program, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.