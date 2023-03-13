Çınarcık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

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YALOVA (AA) - ​İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Çınarcık’ta düzenlenen törenle kutlandı.

Çınarcık Gülkent Ortaokulu Konferans salonunda düzenlen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İstiklal Marşı’nı anlama ve Mehmet Akif Ersoy'u tanıma adlı gösteri sunuldu, şiirler okundu ve ilçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



​​​​​​​Çınarcık Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen törene Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çingi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, ilçedeki kamu kuruluşlarının mülki ve idari amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.





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