Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuları Yalova'da satacakları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bursa'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi satmak üzere kente gelen A.G'nin yolcu olarak bulunduğu otobüs şehir girişinde durduruldu.

Şüphelinin üst aramasında dört paket şeklinde satışa hazırlanmış halde toplam 34 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Altınova'da satacağı bilgisi alınan M.N. ise, feribot iskelesi çıkışında gözaltına alındı. Üst aramasında 87 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından şüphelilerin adli mercilere sevk edilecekleri belirtildi.

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