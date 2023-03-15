Çınarcık'ta misafir edilen depremzede öğrencilere belediyeden üniforma desteği

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İlçede misafir edilen depremzedelerin her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalışan Çınarcık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şefliği personeli, öğrenciler için de çalışmalarına başladı.



Personel, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’in talimatıyla depremzede çocukların eğitim gördükleri okulları ziyaret ederek okul müdürlerinden öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Soyer'in eşi Elif Soyer ile Kültür ve Sosyal İşler Şefliği personeli, temin ettikleri okul üniformalarını 54 depremzede öğrencinin kayıtlı olduğu iki ortaokul ve meslek lisesinin müdürlerine teslim etti.



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