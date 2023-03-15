Yalova Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Salman milletvekili aday adaylığı için istifa etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - "Zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla yargılanan ve 2020 yılında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, CHP'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Salman, görevinden istifa etti.

27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Salman, milletvekili aday adaylığı için CHP'ye giderek başvurusunu yaptı.

Belediye meclisinin, ilerleyen günlerde oylamayla yeni belediye başkanını seçeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.