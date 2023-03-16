Yalova'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova ve Çınarcık ilçelerinde uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler, Altınova'daki adreslerde 112 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 bin 932 dolu makaron, 21 bin 500 gram gümrük kaçağı tütün ve 3 tütün sıkıştırma aparatı ele geçirdi.

Çınarcık'ta da 27 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiren ekipler, 2'si Irak uyruklu 21 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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