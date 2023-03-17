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Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi'nde Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi açıldı

AA

Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi'nde Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi açıldı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi'nde geleceğin kalifiye ustalarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, kentin her gün sanayi anlamında giderek büyüyen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Mesleki Eğitim Merkezlerinin nitelikli iş gücü, istihdam ve üretim noktasında piyasanın arzu ettiği personeli yetiştirmek amacıyla faaliyet yürüttüğüne vurgu yapan Akmeşe, bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının da mesleki eğitime büyük önem verdiğini aktardı.

Özellikle Kovid-19 salgını ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan süreçlerde meslek liselerinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Akmeşe, şöyle konuştu:

"Genel olarak atölyelerimizde işbaşı eğitim dediğimiz öğrencilerimiz 11. sınıfa geldiği zaman kalfalık, 12. sınıfa geldi zaman da ustalık belgesiyle mezun olduktan sonra lise diplomasıyla da sertifikalandırılıyor. 9, 10 ve 11. sınıfta asgari ücretin üçte biri, 12. sınıfta da asgari ücretin yarısı kadar maaşları da ödeniyor. Burası aslında geçmiş dönemde var olan ancak pasif durumda kalan bir atölyemizdi. Burada bir aracın A'dan Z'ye, yani lastikten boyasına, motor teknolojisinden elektrik aksamına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde donanıma sahip. Tüm alet, cihazlar burada mevcut."

Atölyede 2 öğretmen, 2 usta öğretici ve 155 öğrencinin bulunduğunu bildiren Akmeşe, burada başta kamu kurumlarına ait araçların bakım ve onarımlarının yapılmasının amaçlandığını ifade etti.

Bu yolla da eğitim alan öğrencilerin kalifiyeli birer usta olarak mezun edilmeleriyle piyasada aranan elaman olacaklarını belirten Akmeşe, istihdama da katkı sunacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, kurum müdürleri, belediye başkanları ve sektör firma temsilcileri atölyeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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