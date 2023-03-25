Altınova'da atık yemeklerin hayvanlar için mamaya dönüştürüleceği tesis açılışa hazırlanıyor

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından sahipsiz hayvanlara mama üretimi için yapımına başlanan tesisin açılışı için hazırlık yapılıyor.

Altınova Belediyesi, firmalarla yaptığı işbirliğiyle iş yerlerinde 36 bin çalışanın yemeklerinden artanları yüksek teknoloji makineleri ve veterinerlerin özel reçeteleri ile besin değeri yüksek mamaya dönüştürmeye başladı.

Sefine Tersanesi ile yapılan işbirliğiyle üretilecek mamalar, kentte talep eden hayvanseverlere de ücretsiz verilecek.

Bünyesinde evsel atıkların gübreye dönüştürüldüğü kompost ve plastik ayrışma birimleri de bulunan "Sıfırdan Başlıyoruz" adlı tesiste incelemelerde bulunan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, üretim testleri tamamlanan merkezin tam kapasiteyle bölgeye hizmet vereceğini bildirdi.

Testlerin tamamlandığını ve barınaktaki hayvanların mamaları tüketmeye başladığını belirten Oral, "Can dostlarımızın en büyük ihtiyacını tüm besin değerleri ile yüksek kaliteye sahip mamalarımızla çözüyoruz. Özel olarak üretilen ve vakumlanan mamalarımız sadece barınaktakilere değil ilçemizde yaşayan sokak hayvanlarına, ilçemizde ve ilimizde yaşayan hayvanseverlerimize de ücretsiz dağıtılacak." ifadesini kullandı.

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