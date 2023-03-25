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Yalova'da Dr. Ahmet Doğan Balkan Kültür Merkezi açıldı

AA

Yalova'da, Dr. Ahmet Doğan Balkan Kültür Merkezinin açılışı yapıldı.

Yalova'da Dr. Ahmet Doğan Balkan Kültür Merkezi açıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da, Dr. Ahmet Doğan Balkan Kültür Merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Bulgaristan'da faaliyet gösteren, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Bulgaristan'ın Türk soydaşlara uyguladığı baskılar ve Türkiye'ye göçü konu alan bir film izletildi.

Karadayı, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın geçmişte Türkleri zorunlu asimilasyona tabi tuttuğunu söyledi.

Geçirilen acı süreçler ve sonrasında yaşananları anlatan Karadayı, 1990 yılında Ahmet Doğan önderliğinde HÖH'ün kurulduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak seçimlerin ve bu seçimlere katılımın önemine işaret eden Karadayı, "33 yıldır Bulgaristan siyasetinde üçüncü parti olarak Bulgaristan'ın istikrarı, daha iyi gelecek için bugüne kadar siyaset yürüttük, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu seçimlerde 13 numaradayız. 2 yıldır beşinci kez seçimlere gideriz. Çünkü Bulgaristan'da diğer partiler nefret siyaseti yaparlar, seçimlerden sonra masaya oturamazlar, hükümet kuramazlar. Bizim amacımız, seçimlerden sonra diyalog içinde bir hükümet kuralım, biz de hükümet ortağı olalım." dedi.

Hediye takdimi ve kurdele kesiminin ardından Vali Erol ve beraberindeki protokol üyeleri, Dr. Ahmet Doğan Balkan Kültür Merkezi'ni gezdi, ilgililerden bilgi aldı.

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