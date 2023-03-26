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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da ürettiği ahşap kabzaları 30 ülkeye satıyor

AA

Yalova'da ürettiği ahşap kabzaları 30 ülkeye satıyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da 35 çalışanıyla ahşap tabanca kabzası üreten Mustafa Kozluoğlu, ürünlerini yurt içinin yanı sıra 30 ülkeye gönderiyor.

Çocuk yaşlarda antika tamiri yapan ve el sanatlarını antika eserler üzerinde uygulayan 49 yaşındaki Mustafa Kozluoğlu, gençlik döneminde tanıdıklarının isteği üzerine belli model ve marka tabancalara el işlemeli kabza üretmeye başladı.

Yaptığı işlerin yoğun talep görmesi üzerine bu alana yönelen Kozluoğlu, Balıkesir'de ahşap kabza üretimi için genç yaşta atölye kurarak sektöre girdi.

Kozluoğlu, yıllarca bu kentte yaptığı üretimi 12 sene önce Yalova'ya taşıyarak Kirazlı Sanayi Sitesi'nde fabrika kurdu. Çalışanlarına eğitim veren Kozluoğlu, zamanla Türkiye'deki silah üreticisi firmalardan gelen talepler üzerine kabza imal etti.

Yurt dışına da açılan ve ürünlerini ABD, Almanya, Fransa, İsviçre ve Ürdün'ün aralarında olduğu 30 ülkeye ihraç eden Kozluoğlu, 35 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor.

Ahşap parçalarını işleyen çalışanlar, desen, yazı, bayrak ve motiflerle süsleyip kabzaların üretimini gerçekleştiriyor.

- "Gümüş ve sedef üzerine çalışmalarım oldu"

Mustafa Kozluoğlu, AA muhabirine, üretime ilk başladığında kabzaları sadece elle yaptığını, herhangi bir teknoloji kullanmadığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren el sanatlarının içinde yetiştiğini belirten Kozluoğlu, şöyle devam etti:

"Kabza, silahlarda bir süs aracı. Ev eşyası ve dekoratif eşyalar yaparken talepler gelmeye başladı. Tamamen gümüş ve sedef üzerine çalışmalarım oldu. Talepler gitgide artmaya başladı. Daha sonra kendimi bu işe adapte ettim. Talepler arttığı için bu işi tek başıma yetiştiremeyeceğimi anladım. Vasıfsız personel bularak branşlara göre yetiştirdim."

Uluslararası prestijli fuarlara katıldıklarını anlatan Kozluoğlu, e-ticaret sayesinde dünyanın neresinde olsun insanların kendilerine kişisel sipariş verebildiğini dile getirdi.

Siparişleri iki gün içinde tamamlayarak gönderdiklerini ifade eden Kozluoğlu, "Bunun dışında yurt içi ve yurt dışındaki birçok silah fabrikasının ürettiği silahların kabzalarının üretimini de yapıyoruz." dedi.

Kozluoğlu, 4-5 kişiyle başladıkları üretimi 35 personelle sürdürdüklerini bildirerek, işlerini daha da büyütmeyi hedeflediğini belirtti.

Dünyada üretilen bütün silah modellerinin kabzalarını üretebildiklerini ifade eden Kozluoğlu, "Bu çok güzel bir duygu. En azından güzel bir kariyerimiz, bir ismimiz oldu. Yıllık yaklaşık 120 bin silah kabzası üretiyoruz. 8 CNC makinemiz 24 saat aralıksız çalışıyor. Üretimlerin bir kısmı toplu olarak fabrikaların siparişlerinden, bir kısmı ise bireysel kabzalardan oluşuyor." diye konuştu.

ABD'de depolarının bulunduğunu, uluslararası tanınmış e-ticaret firmaları aracılığıyla internet üzerinden satış yaptıklarını dile getiren Kozluoğlu, bazı ülkelerde de bayilerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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