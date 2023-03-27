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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da konuştu:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da konuştu:

YALOVA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz, üçüncü bir yol olmak istiyoruz." dedi.

Mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden halasının kızı Aşire Öztürk'ün (66) cenazesine katılmak için Yalova'nın Elmalık köyüne gelen İnce, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin kutuplaşmış şekilde seçime gittiğini, Türkiye'nin ikiye bölündüğünü ileri süren İnce, "İktidarı eleştirirsen sana terörist diyorlar, muhalefeti eleştirirsen bölücü diyorlar. Türkiye bunu hak etmiyor." diye konuştu.

İnce, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz, üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların... Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz Türkiye'yi. Türkiye'nin buna hakkı yok. Ne FETÖ'cüler ne PKK'lılar ne Hizbullahçılarla bunlarla işbirliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Bunu gençlerle "her türlü engellemelere rağmen yapacaklarını" söyleyen İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 110 bin imza verenlerin çoğunluğunun gençler olduğunu belirtti. İnce, "Yaşama sevinciyle umutları yeniden tazelemekle gençlerle kadınlarla Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız." dedi.

Konuşmasının ardından cenaze namazına katılan İnce, cami önünde bekleyen yakınlarına başsağlığı diledi.

Aşire Öztürk'ün cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

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