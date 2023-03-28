Yalova Belediyesi çalışanlarından deprem bölgesine gıda desteği

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YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi ile Bağımsız Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası (Bağımsız Yerel Hak-Sen) arasında imzalanan "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" kapsamında, belediyede görevli memurlara verilecek ramazan kumanyaları deprem bölgesine gönderilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile Sendika Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya arasında sözleşme imzalandı.

Memurlar adına deprem bölgesindeki afetzedelere erzak kolisi gönderileceğini belirten Tutuk, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı için sosyal denge sözleşmesini imzaladık. Belediyemiz bünyesindeki memur personellerimizi kapsayan bu toplu sözleşme ile emekçilerimizin ekonomik şartlarına bir nebze dahi olsa katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyuyor, sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, ramazan ayı münasebetiyle memur personelimize vermek istediğimiz ramazan kumanyalarını yetkili sendikamızın teklifiyle deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımıza göndermeye karar verdik. Bu anlamlı hareket nedeniyle de memur personellerimizi kutluyorum."

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