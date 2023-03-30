Yalova'da sıfır atığa farkındalık için 5 bin bez torba dağıtılacak

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında plastik poşet kullanılmasının azaltılmasına yönelik 5 bin bez torba dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, son yıllarda hayatın her alanına etki eden, insan sağlığı için zararlı, doğayı ve suları kirleten plastiklerin kullanımının giderek arttığı belirtildi.

Bir plastik poşetin doğada 1000 yıl sonra tamamen yok olabildiğine vurgu yapılan açıklamada, çevre ve insan sağlığını tehdit eden plastik poşet kullanmayı azaltarak bez çanta kullanımı teşvik etmek amacıyla Sıfır Atık Günü kapsamında 5 bin bez torba dağıtılacağı duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, çağımızın en büyük tehlikesi olan çevre kirliliği ile tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Fakat gezegenimizin geldiği noktada görüyoruz ki doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı maalesef ekosistemi tüketiyor. Biliyoruz ki başka bir dünya yok o nedenle Yalova Belediyesi olarak doğa adına ne yaparsak gelecek için o kadar fayda sağlamış oluruz." ifadesini kullandı.

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