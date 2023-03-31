Altınova'da kurulan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi açılışa hazırlanıyor

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde kadınların el emeğinin karşılığını bulması amacıyla belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında inşa edilen Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin açılışı için hazırlık yapılıyor.



Üretim merkezinde incelemelerde bulunan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı açıklamada, bu tesisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirdiklerini bildirdi.



Tesisin, Türkiye’nin en özel ve nitelikli merkezleri arasında yer alacağını vurgulayan Oral, burada Altınova Belediyesinin destekleriyle kurulan Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerince el emeği doğal ürünlerin üretileceğini ifade etti.

Kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlamalarının büyük önem taşıdığını kaydeden Oral, “Yakın zamanda tüm kadınlarımıza hizmet edecek olan Türkiye’nin en özel ve nitelikli yöresel ürünler merkezimiz sayesinde Altınovalı kadınlar daha profesyonel ve daha büyük pazarlara açılacak. Online olarak da dünyanın her noktasından ürünler için sipariş verilebilecek.” ifadesini kullandı.

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