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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da 112 ton sera naylonu dağıtıldı

AA

Yalova'da 112 ton sera naylonu dağıtıldı

YALOVA (AA) - "Yalova İli Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında 223 üreticiye 112 ton sera naylonu dağıtıldı.

Yalova'da tarımsal üretimin desteklenmesi ve arttırılmasına yönelik kapsamında müdürlük önünde düzenlenen törende, örtü altı üreticilerine sera naylonu dağıtıldı.

Programda konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova'da tarımsal ve hayvansal üretimi ilerleyen süreçte daha nitelikli bir hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Büyükgümüş, "Bizim çok büyük arazilerimiz yok ama Yalova'nın her köşesinde, her bölgesinde farklı alanlarda markalaşmış, Türkiye'ye hatta dünyaya açılan kapılarımız niteliğinde ürünlerimiz var. Son dönemde yaptığımız çalışmalarla kivi ve aronyada coğrafi işaret almamız, Yalova Kıvırcığı'nı bir ırk olarak tescil ettirmemiz kentimizde hem hayvancılık hem de tarımın diğer alanlarında markalaşmamız ürettiğimiz ürünlerin katma değerini artırmak bakımından çok değerli çalışmalar oldu. Üretimimizi ilerleyen dönemde daha nitelikli hale getireceğiz. Markalaşma çalışmalarımıza devam edecek ve Türkiye'ye örnek, dünyayla rekabet edebilir bir tarım eko sistemini Yalova'da her geçen gün daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise, örtü altı üreticilerinin en büyük gider kalemi olan sera örtüsünün yenilenmesi ile üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlimizde 3 bin 820 dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapılmaktadır. İlimizde üretim yapan işletme profilimizin büyük kısmı küçük aile işletmelerinden oluştuğu için kendi imkanları ile örtü değiştirmeleri ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Proje ile hedef kitlemiz sera üst örtüsü hiç olmayan seralar öncelikli olmak üzere sera örtüsü yırtık, yamalı ve ekonomik ömrünü yitirmiş olan seraların örtülerinin yenilenmesi hedeflenmiştir. Proje bütçesi yüzde 50'si bakanlığımızca yüzde 25'i İl Özel İdaresi yüzde 25'i ise çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 7 milyon liradır. Bugün 223 üreticiye yaklaşık 360 dekarlık alanda sera örtüsü yenilemesi yapmak üzere 112 ton sera naylonu dağıtımı yaparak bütçemizin 5,8 milyon lirasını kullanmış olacağız. Bütçenin kalan kısmını ise ikinci etapta kullanacağız."

Konuşmaların ardından ilk etapta sağlanan sera naylonları 223 çiftçiye Vali Muammer Erol, Büyükgümüş ve Soygüzel tarafından dağıtıldı.

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