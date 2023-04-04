Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri köylüleri sahura kaldırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri köylüleri sahura kaldırıyor

AA

Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri köylüleri sahura kaldırıyor

YALOVA (AA) - Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okulun bulunduğu köyde sahur vakti davul çalıp mani söylüyor.

Okul yönetimi, ramazan davulculuğu geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla 10 öğrencinin yer aldığı projeyi başlattı.

Hafta içi ders yoğunluğu nedeniyle şimdilik hafta sonlarında yapılan uygulamada cepken, şalvar ve kuşak giyen öğrenciler, lisenin bulunduğu Safran köyünde davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, AA muhabirine, okul olarak bir geleneği yaşatmak ve öğrencilere bunu hissettirmek amacıyla projeyi başlattıklarını anlattı.

Ramazan davulculuğunun yüzlerce yıllık bir gelenek olduğunu belirten Kılıç, "Bu kültürü yaşatmak bizler için önemli. Geleneksel müzik türlerinin içinde Türk müziğinin önemli bir unsuru olan bu çalışma hem manevi hem de müzikal olarak kıymetli olduğu için bunu yapmak istedik." dedi.

Kılıç, öğrencilerin uygulamaya büyük ilgi gösterdiğini ve ramazan davulcusu olmak için sıraya girdiğini ifade etti.

10'uncu sınıf öğrencisi Berat Günaydın da okulda geleneksel müzik türleriyle ilgili teorik ve uygulamalı dersler gördüklerini aktardı.

Günaydın, Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmenlerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

11'inci sınıf öğrencisi Hakan Şengül ise ramazan ayının manevi havasını daha iyi hissetmek için geleneklerin unutulmaması gerektiğine işaret ederek, "Gelenekler, geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurmamızı, birlik ve beraberlik içinde olmamızı sağlıyor. O yüzden geleneklerimiz çok önemli ve biz de bu geleneğin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 112 ton sera naylonu dağıtıldı
YEREL HABERLER Yalova'da 112 ton sera naylonu dağıtıldı
Yüzlerce endemik türün bulunduğu lagündeki bitkiler şifalı çaylara dönüşecek
YEREL HABERLER Yüzlerce endemik türün bulunduğu lagündeki bitkiler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.