Yalova'da marka ambalajıyla satışa hazırlanan sahte temizlik ürünleri ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da marka ambalajıyla satışa hazırlanan sahte temizlik ürünleri ele geçirildi

AA

Yalova'da marka ambalajıyla satışa hazırlanan sahte temizlik ürünleri ele geçirildi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde marka ambalajıyla piyasaya sunulmak üzere kamyona yüklenmiş sahte temizlik ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlikköy Sanayi Sitesinde bulunan bir işyerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasaya sürmek üzere kamyona yüklenmiş yaklaşık 2 milyon lira değerinde tanınmış markaların ambalajlı sahte temizlik ürünleri yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 24 bin 740 kilogram çeşitli markalarda toz deterjan, bin 4 adet 650 mililitre bulaşık deterjanı, 674 adet 500 mililitre oda spreyi, 8 adet 5 kilogramlık sıvı çamaşır deterjanı, bin 860 adet üzerinde çeşitli markaların ibarelerin bulunduğu karton kutu, 26 bin 854 adet plastik boş deterjan kutusu, 2 bin 500 adet plastik kapak, 4 adet elektronik terazi, 5 adet elektronik ambalajlama makinası, 3 bin adet çeşitli markalarda marka etiketi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan L.E'nin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri köylüleri sahura kaldırıyor
YEREL HABERLER Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri ...
Yalova'da 112 ton sera naylonu dağıtıldı
YEREL HABERLER Yalova'da 112 ton sera naylonu dağıtıldı
Yüzlerce endemik türün bulunduğu lagündeki bitkiler şifalı çaylara dönüşecek
YEREL HABERLER Yüzlerce endemik türün bulunduğu lagündeki bitkiler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.