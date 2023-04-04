Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, seçim kampanyasını baba ocağından başlattı:

YALOVA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, ahlakı egemen kılacağız. Bu ülkede aklı egemen kılacağız. Bu ülkeyi barıştıracağız, büyüteceğiz ve bu ülkeyi adil bölüştüreceğiz." dedi.

Eşi Ülkü İnce ve partililerle baba ocağı Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evine gelen İnce, seçim kampanyasını buradan başlattı.

Beraberindekilerle mezarlığa geçerek babası Şerif İnce'nin kabrinin başında dua eden İnce, gazetecilere, annesinin elini öperek hayır duasını alıp yola çıkacağını söyledi.

Anıtkabir'i de yarın ziyaret edeceğini, dua ile yollara düşeceklerini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Aziz milletimize, annelere babalara 4 sözüm var. Öğretmen sözü bu. Size söz veriyorum, sizin çocuklarınızın iyi beslenmesi, et yemeleri, süt içmeleri, yumurta, peynir, balık yemeleri için günün 20 saati çalışacağım. İkinci sözüm, sizi özel okullara mahkum etmeyeceğim. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. En iyi okul, eve en yakın okuldur. Eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Hiç fark etmeyecek. A okulu ile B okulu arasında nitelik farkı olmayacak. İyi beslenen çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Üçüncüsü, çocukları okula gönderdiğinizde, sizin çocuklarınızı tarikat yurtlarına mahkum etmeyeceğim. Sizin çocuklarınızın barınmasını sağlayacağım. Emin ellerde olacaklar. Kimseye muhtaç olmayacaklar. Kötülerin eline düşmeyecekler. Devletin güvencesinde, sağlıklı ortamlarda ve ücretsiz kalacaklar."

Muharrem İnce, dördüncü vaadinin, üniversiteli gençlerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Üniversiteden mezun olan gençlere iş, aş bulacağını aktaran İnce, "Bundan hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Akıl diyerek, bilim diyerek, üreten bir Türkiye diyerek, barışan bir Türkiye diyerek bunu gerçekleştireceğiz. Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, ahlakı egemen kılacağız. Bu ülkede aklı egemen kılacağız. Bu ülkeyi barıştıracağız, büyüteceğiz ve bu ülkeyi adil bölüştüreceğiz." diye konuştu.

Annesi Zekiye İnce'yi de ziyaret eden İnce, beraberindekilerle köyden ayrıldı.

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