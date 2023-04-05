Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

YALOVA (AA) - Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oral, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurulduğunu hatırlattı.

AA'nin bir asırdır kutsal bir görevi yerine getirdiğine vurgu yapan Oral, "Ülkemizin en köklü ve saygın haber ajansı olan Anadolu Ajansı, Türk habercilik tarihine yön vermiştir. Tarafsız ve araştırmacı habercilik anlayışının yaygınlaşmasına son derece büyük katkı sağlayan bu kurum Türk Basınının en önemli mimarlarından biridir. Bundan 103 yıl önce Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, çizgisini hiçbir zaman bozmamıştır. Oldukça zor koşullarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız o koşullardan günümüze mesleki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmiştir." ifadelerini kullandı.

Her türlü sıkıntıya rağmen tarafsızlığını koruyan AA'nın büyük bir saygıyı ve desteği hak ettiğini aktaran Oral, "Kuruluşunun 103. yılında Anadolu Ajansı'na hizmet veren tüm basın mensuplarını bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyor." değerlendirmesine yer verdi.

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