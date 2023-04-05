Yalova'da depremzedeler iftar programında bir araya geldi

YALOVA (AA) - ​​​​​​​Çınarcık'ta depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

Çınarcık Belediyesince, bir çay bahçesinde yapılan etkinliğe, Yalova Valisi Muammer Erol, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 250 depremzedenin katıldığı program, depremde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla başladı.

Soyer, iftar programıyla ramazanın kardeşliğini yaşatmak istediklerini, ilçeye geldikleri günden itibaren depremzede ailelerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini anlattı.



Başkan Soyer, "Ramazanın kardeşliğini ve bereketini kendi soframızda onları misafir ederek paylaşalım istedik. Çünkü bizim acımız da bir, soframız da bir. İnşallah bugün oruçlarımızı beraber açıp sağlıklı sıhhatli şekilde bayrama kavuşmayı Allah bize nasip eylesin. Elim bir afetten dolayı buradasınız ama biz sizleri misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Bizler elimizden geldiğince burada sizlerin her zaman yanındayız." diye konuştu.

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