Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

YALOVA (AA) - ​​​​​​​Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, Ajans'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Soyer, "Anadolu Ajansı, geçmişten günümüze Anadolu'nun sesi olmuştur." ifadesini kullandı.



AA'nın, Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920’de Ankara’da kurulduğunu hatırlatan Soyer, şunları kaydetti:



"Anadolu Ajansı, kuruluşundan bugüne kadar teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağlamış ve habercilik alanında daima güvenilir haber kaynağı olmayı başarmıştır. Habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten Anadolu Ajansı, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir. Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini devam ettirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösteren Anadolu Ajansı, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansı bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecektir. Kuruluşunun 103. yılında Anadolu Ajansı’na hizmet veren tüm basın mensuplarını bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.