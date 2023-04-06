Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

AA

Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

YALOVA (AA) - ​​​​​​​Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, Ajans'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Soyer, "Anadolu Ajansı, geçmişten günümüze Anadolu'nun sesi olmuştur." ifadesini kullandı.

AA'nın, Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920’de Ankara’da kurulduğunu hatırlatan Soyer, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, kuruluşundan bugüne kadar teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağlamış ve habercilik alanında daima güvenilir haber kaynağı olmayı başarmıştır. Habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten Anadolu Ajansı, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir. Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini devam ettirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösteren Anadolu Ajansı, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansı bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecektir. Kuruluşunun 103. yılında Anadolu Ajansı’na hizmet veren tüm basın mensuplarını bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da depremzedeler iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Yalova'da depremzedeler iftar programında bir araya ...
Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 103'üncü ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, seçim kampanyasını baba ocağından başlattı:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, seçim ...
Muharrem İnce, babasının mezarını ve annesini ziyaret edip, seçim sürecini başlattı
YEREL HABERLER Muharrem İnce, babasının mezarını ve annesini ziyaret ...
Yalova'da marka ambalajıyla satışa hazırlanan sahte temizlik ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova'da marka ambalajıyla satışa hazırlanan sahte ...
Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri köylüleri sahura kaldırıyor
YEREL HABERLER Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.