Yalova Belediyesi yayın arşivine "Öncü Bilim İnsanları" serisini ekledi

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yararlanabileceği yayın arşivine "Öncü Bilim İnsanları" serisini ekledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kültür Yayınları Arşivi'ne ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine hitap edecek şekilde kitap serisinin hazırlandığı bildirildi.

Seride, Türkiye'yi matbaa ile tanıştıran İbrahim Müteferrika, Mimar Sinan, astronomi ve matematiğin dehası Ali Kuşçu, hekimlerin sultanı İbni Sina, uçan bilgin Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hikayelerinin masalsı anlatımla aktarıldığı duyurulan açıklamada, eserlerin 5 yazar tarafından kaleme alındığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, öğrencilerin bilim dolu seriyi Yalova Belediyesi Sebahattin Engin & Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nden ücretsiz temin edebileceği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Geleceği inşa etmek istiyorsak geçmişimizi iyi bilmeliyiz. Tarihe ışık tutan bilim insanları, çocuklarımızın elleri ile şekillenecek geleceğin ilk adımı attılar. 'Öncü Bilim İnsanları' serisi ile mimariden astronomiye, kağıttan tıpa kadar birçok alanda çalışmalar yapan bilim insanlarını masalsı bir anlatımla çocuklarımıza anlatmak istedik. Bizler bu çalışmayı yaparken şehrimizin değeri ilk matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'yı da unutmadık. Yalova'da kültür ve sanat sezonunu İbrahim Müteferrika ismini vererek başlattık. Bizlere bıraktığı büyük miras olan kağıdı katıldığımız her platformda anlattık. Yalova kağıdını markalaştırmak adına büyük çalışmalar yaptık. Yalova Belediyesi olarak tarihimize ve değerlerimize her zaman sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımız için oluşturduğumuz seride emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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