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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesi öğrencileri iç ve dış mekanları güzelleştiren çiçekler yetiştiriyor

AA

Meslek lisesi öğrencileri iç ve dış mekanları güzelleştiren çiçekler yetiştiriyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da meslek lisesi öğrencilerinin okula ait markayla yetiştirdiği yıllık 1 milyon çiçek, kişisel alıcılara gönderilmesinin yanı sıra birçok ilde kurumlar tarafından alınarak park, bahçe, sokak ve caddelerin süslenmesinde kullanılıyor.

Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı'nda eğitim gören 109 öğrenci, öğretmenlerinin de desteğiyle seralarda "Astarte Garden" markasıyla iç ve dış mekan bitkileri üretiyor.

"Çiçek şehri" olarak anılan Yalova'da, aralarında petunya, sardunya, mine, begonya, karanfil, küpe çiçeği, gazanya, Bodrum papatyası, hercai menekşe, kadife ve kasımpatının da aralarında olduğu 40'ın üzerinde çeşidi özenle yetiştiren öğrencilere döner sermayeden ödeme de yapılıyor.

Okulun 9, 10 ve 11'inci sınıflarındaki öğrencilere burs veriliyor, 12'nci sınıflara staj dolayısıyla asgari ücretin üçte biri ödeniyor. Ayrıca, 11'inci sınıftaki 20 öğrenci üretim yaptıkça parça başı ödeme alıyor.

Birçok kurum için de çiçek gönderilen okulda, imzalanan son protokol kapsamında Yalova Belediyesi için üretilen 70 bin top kadife çiçeği, mayısta kentin cadde ve sokaklarına dikilmek üzere hazırlandı.

Okulu ziyaret eden Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AA muhabirine, kurum olarak ihtiyaç duydukları çiçekleri bu okuldan almak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yalova'nın sokaklarında bu kentte üretilen çiçekleri görmek istediklerini belirten Tutuk, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okulumuzla yaptığımız protokol kapsamında ilk etapta mayısta 70 bin bitkimizi alacağız ve Yalova sokaklarını Yalovalı öğrencilerin ürettiği çiçeklerle donatacağız." diye konuştu.

- "Burada inanılmaz bir emek var"

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, 81 ilde kişisel alıcıların yanı sıra kamu kurumları ve özel firmaların ihtiyaçları doğrultusunda sipariş aldıklarını dile getirdi.

PTT AVM ve bazı diğer e-ticaret sitelerinden de sipariş verilebildiğini aktaran Akmeşe, "Yalova bir çiçek kenti. Dolayısıyla burada birçok firma var ve ara elemana oldukça ihtiyaçları var. Burada üretim yapan öğrencilerimiz bir taraftan da nitelikli personel olarak mezun oluyorlar. Böylelikle okulumuz piyasaya önemli bir insan kaynağı katkısı sunuyor."

Okul müdürü Ercan Gökkaya ise okullarında yıllık yaklaşık 1 milyon kök bitki ürettikleri bilgisini verdi.

İstanbul Silivri'den gelen sipariş üzerine birkaç hafta önce 30 bin lale gönderdiklerini anlatan Gökkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toptan olmak üzere merkezdeki satış noktamız ve internet üzerinden kendi markamız 'Astarte Garden' adı altında satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada inanılmaz bir emek var. Çocuklar tohumdan veya çelikten aldığı bitkiyi özenle yetiştiriyor, bakımını yapıyor. Bunları yaptıktan sonra satıldıklarını da görmek onları mutlu ediyor. Zaten sektörle işbirliği içindeyiz. Okulumuzda günün modern şartlarına uygun şekilde üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz."

9'uncu sınıf öğrencisi Gizem Sona, tarımı ve doğayı sevdiği için bu alanı tercih ettiğini belirterek, "Diktiğim bir tohumun büyümesini, çiçeğe dönüşmesini görmek beni mutlu ediyor." dedi.

Öğrencilerden Şuayip Fenerci de ürettiği çiçeklerle doğaya katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

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