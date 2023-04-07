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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasının görülmesine devam edildi

AA

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasının görülmesine devam edildi

YALOVA (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın aralarında olduğu 38 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in de bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Salman ise mahkeme salonuna gelmedi.

Sanıklardan Reşat E'nin yurt dışına çıkış ve geri dönüşleriyle ilgili yazılan müzekkereye gelen cevabı okuyan mahkeme başkanı, bu seyahatlerin nedenlerini sordu.

Farklı tarihlerde arkadaşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Yunanistan'a gittiğini anlatan Reşat E, bunun dışında belediye tarafından Almanya'ya gönderildiğini söyledi.

Söz verilen sanık müteahhit Bekir B. ise Halit Güleç'in 6 yıl boyunca Reşat E'den başka kimseye talimat vermediğini, ikili arasındaki ilişki çözülmeden davanın aydınlatılamayacağını ileri sürdü.

Bekir B'nin avukatı, Reşat E'nin 2014 öncesinde hiç fazla mesaisi bulunmamasına rağmen o yıldan sonra 6 sene boyunca hafta içi mesai saatleri dışında gece 00.00'a kadar her gün, hafta sonları ve bayramlar başta olmak üzere tüm resmi tatillerde hatta KKTC'de tatildeyken bile fazla mesai yazıldığını iddia etti.

Bunun üzerine Güleç, birim amirinin yazdığı mesailerle kendisinin bir ilgisinin bulunmadığını, sadece bunları imzaladığını öne sürdü.

Mesailerin birimindeki amirin inisiyatifi ile yazıldığını savunan sanık Reşat E. ise çalıştığı departmandaki herkese benzer mesailer yazıldığı iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, bazı sanıkların yurt dışına çıkışla ilgili adli kontrol tedbir kararını kaldırarak, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

- Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

2009-2014 yıllarında yapılan usulsüz ödemelerle ilgili dönemin Belediye Başkanı Yakup Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası bu davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı 34'ten 38'e yükselmişti.

Yalova'da taziye evi inşasındaki usulsüzlüklerle ilgili de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Vefa Salman, 15 Mart'ta istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

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