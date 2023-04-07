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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesi personeli kök hücre için kan bağışında bulundu

AA

Yalova Belediyesi personeli kök hücre için kan bağışında bulundu

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kök hücre tedavisinde kullanılması için kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Birlikte Kanserle Mücadele Derneği (BİKAMDER) tarafından Cevdet Aydın Parkı'nda farkındalık amacıyla kurulan stantta belediye personelinin Kızılay Kan Aracında kan bağışında bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, kök hücre tedavisine farkındalık ve destek vermek için bağışında bulunan çalışanlara BİKAMDER Dernek Başkanı Nurcan Bayar ve yönetim kurulu üyelerinin teşekkür ettiği aktarıldı.

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