Yalova'da 290 elektronik sigara ele geçirildi

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 290 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan Topçular İDO feribot iskelesine operasyon düzenledi.



Operasyonda, Türkiye'de satışı ve kullanımı yasak olan ve ülkemize yasadışı yollardan sokulan 290 adet elektronik sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



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