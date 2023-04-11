Yalova'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Altınova ilçesi Gişeler mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAM 39 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yeşil alana devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan tır sürücüsü, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası etrafa saçılan meyve kasaları ekipler tarafından toplandı.

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