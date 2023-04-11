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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalovalı çocuklar deprem bölgesindeki akranları için oyuncak bağışında bulundu

AA

Yalovalı çocuklar deprem bölgesindeki akranları için oyuncak bağışında bulundu

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi tarafından başlatılan "Oyuncak Kumbarası Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerinin bağışladığı oyuncaklar, Hatay'daki depremzede çocuklara gönderilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yüzlerinin gülmesi ve acılarının bir nebze olsun azaltılması amacıyla projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Belirlenen noktalara oyuncak kumbaralarının konulduğu kentteki kampanyaya, Gaziosmanpaşa İlkokulu ve Uzmanlar Koleji öğrencileri de destek verdi. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri ve harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları oyuncakları kumbaralara attı.

Üzerlerinde çocukların notlarının da bulunduğu oyuncaklar, Yalova’nın kardeş şehri Hatay’ın merkez Antakya ilçesine ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziosmanpaşa İlkokulu Müdürü Süleyman Şafak, Antakya'daki öğrencilerin acılarını bir nebze olsun unutturmak için oyuncakların toplandığını bildirdi.

Okulun öğretmenlerinden Gökçe Sevik Kutrup da projede yer almakta duyduğu mutluluğu belirterek, "Yalova Belediyesine çok teşekkür ederiz. Buradan Antakya'da bulunan tüm çocuklarımıza selam gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Uzmanlar Koleji İlköğretim Müdürü Nergis İbşiroğlu ise Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmasında bulunmaktan gurur duyduklarını aktardı.

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