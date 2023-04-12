Yalova'da AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı

YALOVA (AA) - AK Parti Yalova İl Başkanlığı, 28. Dönem milletvekili adaylarını düzenlediği toplantıyla tanıttı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü'nün selamlama konuşmasının ardından partililere hitap eden Yalova Milletvekili ve milletvekili adayı Ahmet Büyükgümüş, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye ve dünyaya çok anlamlı, güzel ve yerinde mesajları yine bu ekiple vereceklerini söyledi.

Büyükgümüş, 2002'den bu yana girdikleri her seçimden zaferle çıktıkları gibi bu seçimde de başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu salona baktığımızda partimizin kuruluşundan beri görev almış, bu davaya ve partimize hizmet etmiş herkesi görüyorum. Biriz, beraberiz, güçlüyüz. O yüzden asla ve asla AK Parti'mizi sadece siyasi parti olma misyonunun içine kimse sıkıştıramaz. Biz siyaseti milletimize hizmet edeceğimiz en önemli ve ulvi bir görev olarak görüyoruz. Aksi takdirde aramızdan birileri, belediye başkanı, milletvekili olsun diye katıldığımız bir oyun olarak bunu görmüyoruz. Bunu öyle görenlerin nasıl pazarlıklar yaptıklarını, beğenmeyince nasıl arkalarını dönüp gittiklerini görüyorsunuz değil mi? Ceketlerini alıp bu salonları nasıl terk ettiklerini görüyorsunuz değil mi? Ama bu kutlu kadroda bunu asla göremeyeceksiniz."

Yalova Milletvekili ve milletvekili adayı Meliha Akyol ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hatırlatarak, "Kısa bir süre önce büyük bir deprem yaşadık. 50 bine yakın şehidimiz var. Acımız daha çok taze. Seçim boyunca seçim çalışmalarımızı yapacağız ama acılarımızı da asla unutmayacağız." dedi.

Milletvekili adayı Erhan Dede de tarihi günlere tanıklık ettiklerini belirterek, "14 Mayıs tarihin yazılacağı, hüsran ve yıkım projelerinin, şer ittifaklarının hüsrana uğradığı, sadece ülkemizin değil, coğrafyamızın ve mazlumların beklediği bir seçim olacaktır. Millet iradesi umut satanlara hiçbir zaman itibar etmedi, hizmet edenlere itibar etti. Allah gazamızı mübarek etsin." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları sahneye çıkarak salona gelen partilileri selamladı. Belediye başkanları ile parti yöneticilerinin birlik ve beraberlik mesajı vermesiyle program sona erdi.

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