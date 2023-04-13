Yalova'da virajı alamayan otomobilin tırla çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da virajı alamayan otomobilin tırla çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yalova-Bursa kara yolunda, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil virajı alamayarak sağ şeritte ilerleyen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların bölgeden çekilmesiyle tekrar trafiğe açılırken, çarpışma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.