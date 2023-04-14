Yalova İl Özel İdaresinin deprem bölgesine personel desteği sürüyor

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YALOVA (AA) - Yalova İl Özel İdaresi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a yeni ekip gönderdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgeye ilk günden itibaren düzenli olarak çok sayıda iş makinesi, araç ve personel görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Hatay'da İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay-Hassa bölgesine koordinasyon vali olarak Sayın Valimiz Muammer Erol'un görevlendirilmesiyle bölgede hasar tespit itiraz değerlendirmeleri, enkaz kaldırma ve yıkım işleri, yıkım işlemi devam eden yerlerin kontrollük ve yönlendirme işleri, yeni yıkım işlerinin idari süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Ümit Yılmaz ve 9 teknik personel Hassa'ya görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Genel Sekreter Yılmaz ve personelin, Vali Erol ile bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü duyuruldu.

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