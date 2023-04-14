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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Yalova'da dernek ziyaretinde konuştu:

AA

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Yalova'da dernek ziyaretinde konuştu:

YALOVA (AA) - Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs'taki seçime ilişkin, "Kendimizi ikinci tura kalacak aday olarak görüyoruz ama olur da diğer ittifaklar ikinci tura kalırsa elbette Ata İttifakı bileşenlerine danışacağız. Terörle arasına kim mesafe koyarsa, kim terör örgütlerinin siyasi uzantılarını yanından uzaklaştırır, milli bir duruş sergilerse ikinci turda onunla masaya oturabiliriz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Yalova'ya gelen Oğan, Azerbaycan ile Kardeşlik Derneğini ziyaret ederek, yöneticiler ve üyelerle bir araya geldi.

Oğan, ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den baktıklarında Azerbaycan'ın her zaman özgür, bağımsız görmek istedikleri dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ı güçlü, Türkiye ile müttefik ve toprakları üzerinde bayrağını her zaman dalgalandıran bir ülke olarak görmek istediklerini belirten Oğan, bunun için de Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin son 20 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset sadece kötüyü görme, kötüyü söyleme sanatı değildir. Siyaset, doğruya 'doğru', eğriye 'eğri' deme sanatıdır. Biz ülkemizin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği yerle gurur duymakla beraber aynı zamanda İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin göstermiş olduğu desteği her zaman takdir ve övünçle ifade ettik. Dedik ki 'Azerbaycan'da şehit olan 3 binden fazla kardeşimizle beraber kimin emeği varsa Karabağ Zaferi'nde, bilgisiyle, emeğiyle, siyasi gücü ve teknolojik gücüyle destek olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en tepesinden en aşağısına kadar herkese teşekkür ederiz.' Ancak biz bu doğruları söylerken eksikleri de söylemek zorundayız.

Biz diyoruz ki mevcut iktidar 20 senede yoruldu, yıprandı, biraz dinlenmesi lazım. Bu iktidar 20 senedir hükümet etme görevini yaparken bu muhalefet de 20 senedir muhalefet etme görevini yapıyordu ama bu iktidar 20 senedir iktidarda kaldığına göre demek ki muhalefet 20 senedir muhalefet yapma görevini tam olarak yerine getirememiştir. Sayın Erdoğan'ın karşısında Sayın Kılıçdaroğlu girdiği bütün seçimleri kaybetti. Sayın Muharrem İnce de en son girdiği cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti. Dolayısıyla bu iki adayın da Cumhuriyet'imizin son 20 seneki başarısızlıklarındaki rolü yadsınamaz. Bu üç siyasetçi de artık geçmişte kalmıştır."

Seçim güvenliği hakkında Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini, yarın da İnce ile görüşmesinin bulunduğunu dile getiren Oğan, randevu alması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmek istediğini aktardı.

Oğan, bir gazetecinin seçimin ikinci tura kalma ihtimaline ilişkin sorusuna, "Biz ikinci tura kalacağımızı düşünüyoruz. Bu ilk turda bitecek bir yarış değil. Biz kendimizi ikinci tura kalacak aday olarak görüyoruz ama olur da diğer ittifaklar ikinci tura kalırsa elbette Ata İttifakı bileşenlerine danışacağız. Terörle arasına kim mesafe koyarsa, kim terör örgütlerinin siyasi uzantılarını yanından uzaklaştırır, milli bir duruş sergilerse ikinci turda onunla masaya oturabiliriz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, çarşı merkezinde esnaf ziyaretinde de bulundu.

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