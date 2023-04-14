Yalova'da yüzünü kadın çorabıyla gizleyip marketi soyan zanlı yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yüzüne kadın çorabı geçirerek marketin kasasında paraları gasbeden kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yüzüne kadın çorabı takarak bir markete giren soyguncu, elinde bulunan bıçakla çalışanları tehdit ederek kasalardaki paraları alıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, market ve çevresindeki 28 iş yerine ait güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerden, bu kişinin gasptan 6 saat önce markette ve çevresinde keşif yaptığı, iftardan bir süre sonra olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay yerinden kaçarken kıyafetlerini değiştirdiği sırada güvenlik kameralarına yakalanan ve A.C. olduğu belirlenen bu kişinin, minibüse binerek Tavşanlı beldesine gittiği anlaşıldı.

Beldede araştırma yapan ekipler, gaspçıyı yakaladı. Suçunu itiraf eden A.C'nin evinde, olay sırasında üzerinde bulunan giysiler ele geçirildi.

Gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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