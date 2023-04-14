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Yalova'da caminin kubbesinde kuluçkaya yatan leyleğe yuva yapıldı

AA

Yalova'da caminin kubbesinde kuluçkaya yatan leyleğe yuva yapıldı

YALOVA (AA) - Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanı’nda başta flamingolar olmak üzere 252 kuş türüne ev sahipliği yapan Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye ekipleri, uzun yıllardır Merkez Camisi'nin kubbesinde konaklayan leylek için özel yuva yaptı.

Yaz mevsimini geçirmek için bu yıl da Merkez Camisi’nin kubbesine konan gelen leylek, yavrusu için kuluçkaya yattı.

Kubbede yapılan yenileme çalışması sonrası kendine yeniden yuva hazırlamaya başlayan leylek için Altınova Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, leylek için hazırladıkları yuvayı tamamladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı açıklamada, daimi misafirleri leyleğin ilerleyen haftalarda yumurtadan çıkacak yavrusunu yeni yuvasında büyüteceğini belirterek, "Yuvasını biz yaptık, ismini birlikte koyalım. Bereketin simgesi kabul edilen leylek dostumuz ve yavrusu da Altınova’mıza bereket getirsin." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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